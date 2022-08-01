У Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, - КМДА

Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, КП «Київпастранс» та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття", – перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Рішення діятиме відсьогодні.

Нагадаємо, в квітні КМДА оновила карту бомбосховищ Києва. Для укриття населення можуть бути використані підвали, підземні паркінги та метро.