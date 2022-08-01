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Росія втратила в Україні вже 41 030 солдатів

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках

Росія втратила в Україні вже 41 030 солдатів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Росія втратила в Україні вже·41 030 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1768 (+5);
  • бойових броньованих машин - 4011 (+7);
  • артилерійських систем - 932 (+16);
  • РСЗВ - 259 (+0);
  • засобів ППО - 117 (+0);
  • літаків - 223 (+0);
  • гелікоптерів - 190 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736;
  • крилатих ракет - 174 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10);
  • спеціальної техніки - 82 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше в морській піхоті розповіли, скільки росіян і ворожої техніки ЗСУ знищили за тиждень.

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