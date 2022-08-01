Росія втратила в Україні вже·41 030 солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41030 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1768 (+5);
- бойових броньованих машин - 4011 (+7);
- артилерійських систем - 932 (+16);
- РСЗВ - 259 (+0);
- засобів ППО - 117 (+0);
- літаків - 223 (+0);
- гелікоптерів - 190 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736;
- крилатих ракет - 174 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10);
- спеціальної техніки - 82 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше в морській піхоті розповіли, скільки росіян і ворожої техніки ЗСУ знищили за тиждень.