Головне за день. Неділя, 31 липня

Наслідки теракту росіян у Оленівці, удар по Одещині, загибель гендиректора "Нібулону", загострення в Косово. Яким запам’ятається 158-й день повномасштабної війни.

Останній в цьому році липневий вечір не дуже-то тішить: на карті Європи може з’явитися ще одна "гаряча точка", а карта повітряних тривог в Україні знову вся зафарбувалася в червоний колір.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ своєю чергою повідомив, що РФ перекидає окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок. На Слов'янському ж напрямку окупанти обстріляли з артилерії майже півтора десятка населених пунктів.

На Бахмутському напрямку вороги обстріляли райони населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка.

Детальніше про оперативну обстановку – в нашій новині.

Росія завдала ракетного удару по Одещині.

Під обстріл потрапив кар'єр однієї з громад Одеського району, повідомили в районній військовій адміністрації.

В оперативному командуванні "Південь" згодом додали, що вороги випустили дві ракети типу "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.

Українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області, повідомили також в оперативному командуванні "Південь".

За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.

"Ворожі втрати дорозвідуються", - зазначили в командуванні.

Сьогодні, 31 липня, біля Оперного театру у Львові активісти та родини захисників Маріуполя вийшли на акцію, під час якої закликали міжнародні організації втрутитися у ситуацію та врятувати життя військовополонених, повідомив кореспондет LB.ua.

На акцію вийшли близько ста людей. Учасники тримали плакати з надписами "Russia is a terrorist state", "Get heroes home","AZOVSTAL", "Оленівка 29.07.22". Головний заклик був адресований до міжнародної спільноти, активісти вимагали негайно відреагувати на трагедію, що сталася 29 липня в окупованій Оленівці.

Подробиці – в нашій новині.

Окупанти не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста до військовополонених з Оленівської колонії.

"Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Ми не припинимо намагатися отримати доступ як до цих військовополонених, так і до всіх інших військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті, до яких ми ще не мали доступу", – йдеться у заяві Комітету.

У ніч на 31 липня загинув Герой України, власник зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Під час обстрілу Миколаєва у його будинок потрапив російський снаряд.

"Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений", - написав у Телеграм керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби зводять барикади, протестуючи проти вимоги влади республіки перереєструвати з 1 серпня транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

До цього від 2011 року діяла угода між Сербією та Косовом, яка дозволяла упродовж 5 років жителям півночі республіки користуватися нейтральними документами і номерними знаками. Після завершення перехідного періоду косовські серби відмовлялися переходити на національні документи.

Зведення барикад підтвердили в місцевій поліції. Детальніше – в нашій новині.

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