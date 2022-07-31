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Україна й наші люди, наші можливості могутніші за будь-які російські ракети, - Зеленський

Російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня України, збільшує активність на відповідних напрямках.

Україна й наші люди, наші можливості могутніші за будь-які російські ракети, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Десятки ракет і реактивних снарядів. Окупанти влучили по житлових будинках, школах, іншій соціальній інфраструктурі, по промислових обʼєктах.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

“Російський удар забрав життя Олексія Вадатурського та його дружини Раїси, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", Героя України. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України та пройтися по руїнах.

Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди.

Зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни, збільшує активність на відповідних напрямках. Частину російських сил із їхніх позицій на сході перекидають на південь – на Херсонщину та у Запорізьку область, але це їм там не допоможе.

Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових і розвідників. ЗСУ готові відповідати на будь-яку нову активність окупантів.

“І сьогодні я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Так само дякую Нікополю, Харкову, Кривому, всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!” - наголосив президент України.

Володимир Зеленський підкреслив, що стратегічно в Росії немає шансів перемогти в цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися на півдні, на сході й усюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами. 

“Підписав сьогодні декілька важливих законів, зокрема закон щодо надання додаткових гарантій захисту працівникам засобів масової інформації, які працюють в районах ведення бойових дій. Це посилить захист наших журналістів.

Закон щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – ліквідовуються бюрократичні бар’єри, які обмежували допомогу людям.

Закон щодо захисту цивільного населення у разі надзвичайних ситуацій і воєнних дій.

Також закон, який створює умови для комплексної термомодернізації будівель і спрощує процес відновлення житлового сектору, пошкодженого ударами окупантів”, - доповів Зеленський.

Також президент підписав важливі ратифікаційні закони та деякі інші акти.

Володимир Зеленський розповів, що наступний тиждень буде насиченим міжнародною активністю. Вже завтра відбудуться важливі переговори з європейськими партнерами, а днями президент продовжить звернення до міжнародної спільноти, спілкування з різними аудиторіями, зокрема зі студентською аудиторією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вкотре закликав людей евакуюватися з Донецької області.

 

 

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