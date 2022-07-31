Харківські угоди: зрада без строку давності
Харківські угоди: зрада без строку давності
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Тарас Чмут: «Ми маємо більш серйозно ставитися до війни»
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Блінкен розповів Кулебі про результати розмови з Лавровим
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Білецький підтвердив убивство частини полонених "азовців" під час російського удару по вʼязниці Оленівки
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
ГоловнаСуспільствоВійна

200 російських морпіхів відмовилися повертатися воювати в Україну, - розвідка

Від таких інцидентів знижується бойовий потенціал БТГ окупантів.

200 російських морпіхів відмовилися повертатися воювати в Україну, - розвідка
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дві сотні російських морських піхотинців, які входять у 810 бригаду, відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, така відмова затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади.

Скібіцький зауважив, що бойовий потенціал, досвід, і критичні спеціальності в таких підрозділах - відсутні.

"По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується", – додав представник української розвідки.

Нагадаємо, в березні в Маріуполі загинув командир 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, що дислокується в Севастополі, Олексій Шаров.

У 2018-му міжнародна розвідувальна група InformNapalm зібрала нові дані про російських військових 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, які брали участь в окупації Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також