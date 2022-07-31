200 російських морпіхів відмовилися повертатися воювати в Україну, - розвідка

Дві сотні російських морських піхотинців, які входять у 810 бригаду, відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, така відмова затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади.

Скібіцький зауважив, що бойовий потенціал, досвід, і критичні спеціальності в таких підрозділах - відсутні.

"По-друге, основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується", – додав представник української розвідки.

Нагадаємо, в березні в Маріуполі загинув командир 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, що дислокується в Севастополі, Олексій Шаров.

У 2018-му міжнародна розвідувальна група InformNapalm зібрала нові дані про російських військових 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, які брали участь в окупації Криму.