У ДСНС розповіли, скільки вибухівки, авіабомб і небезпечних предметів виявили від початку повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії було виявлено і знешкоджено понад 172 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також знешкодили 663 кг вибухової речовини, зокрема 2098 авіаційних бомб.

Наразі фахівці обстежили територію площею 67 174 гектара.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 6 тис. 492 рази, Київщині – 4 тис. 737, Чернігівщині – 2 тис. 971, Миколаївщині – 1 тис. 466, Черкащині – 899, Сумщині – 888", - зазначили в ДСНС.

Лише за останню добу піротехнічні підрозділи виявили, вилучили і знешкодили 452 вибухонебезпечні предмети. Було обстежено територію площею 95 гектарів.

Рятувальники вкотре закликали українців у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки повідомляти про це за номером телефону - 101.

Нагадаємо, нещодавно піротехніки Сумщини виявили понад пів сотні вибухонебезпечних предметів за добу. Серед знахідок – артснаряди, протитанкові гранатомети, реактивні снаряди й компоненти активної танкової броні.

Американська компанія допоможе з будівництвом навчального центру на Хмельниччині, де готуватимуть фахівців із розмінування.