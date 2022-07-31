Українська штурмова авіація вдарила по позиціях росіян на Херсонщині

Опорні пункти окупантів були розташовані в районах Білогірки та Сухого Ставка.

Українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.

"Ворожі втрати дорозвідуються", - додали в командуванні.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили важливий для окупантів логістичний вузол на Херсонщині - влучили в залізничний вокзал у Брилівці.

До цього в тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто з так званою "поліцією".