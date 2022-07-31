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Росіяни вивели свої підрозділи з двох селищ на Запоріжжі, - розвідка

Близько 40 поранених привезли в Пологи.

Росіяни вивели свої підрозділи з двох селищ на Запоріжжі, - розвідка
Фото: EPA/UPG

Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, росіяни відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

Під час виходу з населених пунктів російські окупанти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг, заявили у розвідці.

Нагадаємо, що 29 липня на березі Каховського водосховища згорів склад російських окупантів. 

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