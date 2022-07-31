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Кримчани розуміють, що загроза війни на півострові стає реальністю, - ГУР

Відбувається зміна настроїв людей.

Кримчани розуміють, що загроза війни на півострові стає реальністю, - ГУР
Фото: pravda.com.ua

Настрої населення в окупованому Росією Криму змінилися, приходить розуміння того, що загроза війни на території півострова стає реальністю.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Радіо Свобода.

«Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них вже стає реальністю», – сказав Скібіцький.

Як заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, дезінформація окупантів про завдання удару безпілотником ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі є свідомою провокацією. Це робота інформаційно-психологічних сил противника. 

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