Резніков подякував Італії за новий пакет військової підтримки України

Він додав, що українці завжди будуть памʼятати непохитну підтримку Італії.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував італійському колезі Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової підтримки.

Про це він написав у Твіттері.

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському урядові та персонально моєму другові Гуеріні Лоренцо за новий пакет військової підтримки", – заявив Резніков.

Він додав, що українці завжди будуть памʼятати непохитну підтримку Італії.

Деталей щодо змісту пакету поки немає.

When we stand united, we can't be defeated! I would like to thank the 🇮🇹 government and personally my friend @guerini_lorenzo for the new military aid package. The 🇺🇦 people will always remember the unwavering support of 🇮🇹. Grazie mille! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 31, 2022

Нагадаємо, наприкінці червня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Італія постачатиме Україні важке озброєння, аналогічне гаубицям, які надають нашій країні Німеччина та Нідерланди.