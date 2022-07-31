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Резніков подякував Італії за новий пакет військової підтримки України

Він додав, що українці завжди будуть памʼятати непохитну підтримку Італії.

Резніков подякував Італії за новий пакет військової підтримки України
Олексій Резніков (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот відео

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував італійському колезі Лоренцо Гуеріні за новий пакет військової підтримки.

Про це він написав у Твіттері. 

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському урядові та персонально моєму другові Гуеріні Лоренцо за новий пакет військової підтримки", – заявив Резніков.

Він додав, що українці завжди будуть памʼятати непохитну підтримку Італії.

Деталей щодо змісту пакету поки немає. 

Нагадаємо, наприкінці червня премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що Італія постачатиме Україні важке озброєння, аналогічне гаубицям, які надають нашій країні Німеччина та Нідерланди. 

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