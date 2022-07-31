Росія не полишає спроб покращити положення для наступу на Бахмут, – Гайдай

Росія не полишає спроб покращити тактичне положення для наступу на Бахмут і прилеглі населені пункти на межі Донецької і Луганської областей.

Спроби просунутись ворог підтримує авіаударами. Їх за вчора фіксували поблизу семи міст і сіл, повідомив у Телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у ТГ Луганщина

"Противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла", – зазначив він.

Фото: Сергій Гайдай у ТГ Обстріли Луганської області

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення. Росіяни завдали чотири ракетні удари, провели 15 артобстрілів, ще три – з мінометів, пʼять разів використали системи залпового вогню і провели три танкові атаки.

Гайдай заявив, що росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки.

"Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян. Наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках", – повідомив він.

Гайдай також додав, що в Сєвєродонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор.

"Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно", – написав голова ОВА.

Згідно зі зведенням Генштабу, на Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів. Росіяни вели артилерійські обстріли в районах населених пунктів Перевізне, Федорівка, Яковлівка, Покровське, Весела Долина, Семигір’я, Костянтинівка та Залізне. Завдали авіаударів біля Покровського та Бахмута. Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, з втратами відійшли назад.