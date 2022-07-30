Окупанти обстрілювали село Новосеменівка на Дніпропетровщині

У суботу, 30 липня окупанти обстрілювали село Новосеменівка у Дніпропетровській області.
Про це повідомив мер міста Апостолове Андрій Оса.
“Сьогодні протягом дня ворог неодноразово обстрілював прикордонні території Новосеменівки”, – зазначив він.
Від обстрілів зайнялася посадка.
“Дякую ДСНС за оперативну роботу, пожежу ліквідовано! Без руйнувань та постраждалих”, – додав Оса.
У решті населених пунктів громади без надзвичайних подій.⠀
Нагадаємо, вночі 30 липня окупанти з "градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу.