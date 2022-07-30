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На реанімобілі зібрали майже 200 мільйонів гривень, – Зеленська

Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору.

На реанімобілі зібрали майже 200 мільйонів гривень, – Зеленська
Олена Зеленська
Фото: president.gov.ua

На реанімобілі у межах Саміту перших леді та джентльменів зібрали майже 200 мільйонів гривень благодійних внесків.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, йдеться на сайті президента.

Внески можна перерахувати на платформі United24.

“Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес”, – зазначила вона.

Збір коштів триває далі – надсилають навіть по одній гривні та долару. 

“Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи”, – зазначила дружина президента.

Нагадаємо, 21 липня на фандрейзинговій платформі United24 було відкрито благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб навіть бездоріжжям швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тисяч євро.

23 липня з ініціативи Зеленської відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів. Головною метою заходу став, зокрема, збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.

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