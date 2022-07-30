Ворог обстріляв зі ствольної артилерії Криворізький район, - ДСНС

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Сьогодні загарбники обстріляли Криворізький район.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області у Facebook.

Було завдано ударів зі ствольної артилерії по селах Велика Костромка та Мар’янське Зеленодольської громади.

У Великій Костромці агресор поцілив між складами приватного підприємства. Загорілася суха трава.

Пожежа через обстріл сталася за межами Мар’янського. Там зайнялася трава. Для ліквідації пожежі задіяли одну пожежно-рятувальну машину та п'ятеро вогнеборців.

Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.