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Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов

Патронатна служба Азову надасть інформацію про загиблих і поранених родинам особисто.

Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов
Колонія в Оленівці
Фото: suspilne.media

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області.

Про це повідомила у Telegram Патронатна служба Азову “Янголи Азову”.

“Інформуємо: наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що імена поранених і загиблих Патронатна служба Азову повідомить родинам в індивідуальному порядку.

“Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зазначили в Азові.

Нагадаємо, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.

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