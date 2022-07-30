Перевірити на достовірність списки загиблих в Оленівці, які виклали окупанти, неможливо, – Азов

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в окупованій Оленівці Донецької області.
Про це повідомила у Telegram Патронатна служба Азову “Янголи Азову”.
“Інформуємо: наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряємо їх на достовірність”, – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що імена поранених і загиблих Патронатна служба Азову повідомить родинам в індивідуальному порядку.
“Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ”, – зазначили в Азові.
Нагадаємо, Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в окупований Оленівці Донецької області. Полонені українські військові загинули внаслідок теракту, який здійснили російські окупанти.