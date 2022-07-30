Обстріл колонії в Оленівці схожий на воєнний злочин, він потребує розслідування, – Мелінда Сіммонс

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, він схожий на можливий воєнний злочин.

Про це заявила у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина дедалі тривожнішої картини найгірших порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, що здійснюються на окупованому Сході України безкарно", – йдеться у повідомленні.

#Olenivka needs investigating. It looks like part of an increasingly worrying pattern of the worst kind of human rights abuses, and poss war crimes, being committed in the occupied East of 🇺🇦with impunity. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 30, 2022

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка, яка зараз використовується, як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

“Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта”, – повідомили у ГУР Міноборони.

За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК “Вагнера” (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ.