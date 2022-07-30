Головне за ніч. Субота, 30 липня

Відбиті ворожі штурми, обстріл Нікополя, удари по Харкову, "феєрверк" в Енергодарі.

Уранці по всій Україні знову лунали сирени повітряної тривоги. Схоже, вже склалася недобра традиція…

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог безуспішно штурмував на різних напрямках і продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Противник завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного, продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби російська армія втратила близько 170 військових, 10 танків і 6 артилерійських систем. З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 40 670 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 30 липня окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу. За попередніми даними, люди не постраждали, повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

Останнім часом Нікополь постійно перебуває під обстрілами, окупанти системно нищать місто.

По Харкову росіяни вночі вдарили ракетами С-300. Був "приліт" в Слобідський і Новобаварський райони, повідомив у Telegram мера міста Ігор Терехов.

Близько третьої години ночі внаслідок обстрілу училища зруйнована будівля його центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа. Близько п’ятої години окупанти влучили в землю біля раніш зруйнованої будівлі.

Уночі 30 липня вибухи лунали в окупованому Енергодарі: було знищено три одиниці військової техніки загарбників, які стояли біля готелю.

Про це повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Серед цивільних мешканців постраждалих немає, лише у розташованих неподалік будинках вибило вікна. Мер закликав довіряти тільки офіційним джерелам інформації та чекати на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного "феєрверку".

Уночі окупанти обстрілювали Миколаїв, Слов’янськ та звільнені території Херсонщини, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Сили ЗСУ здійснили влучні удари по складах та позиціях особового складу військових РФ у Чорнобаївці, Новій Каховці, у Брилівці та селах Бериславського і Каховського районів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наголосив на необхідності чітко юридично визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Він також повідомив, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути.

Так само, за словами Зеленського, міжнародна спільнота поінформована про всі деталі нашої протидії російському терору голодом.

Нагадаємо, СБУ, ЗСУ, ГУР МО та уповноважений з прав людини оприлюднили спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року. Вони вимагаютьвід ООН та Червоного хреста відреагувати на теракт росіян у Оленівці, тимчасово окупованій росіянами.

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