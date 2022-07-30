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ЗСУ зупинили просування розвідгрупи окупантів біля Верхньокам'янського на Луганщині

У п'ятницю, 29 липня, під Верхньокам'янським у Луганській області українські військові зупинили просування розвідгрупи російських окупантів.

ЗСУ зупинили просування розвідгрупи окупантів біля Верхньокам'янського на Луганщині
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Противник продовжує обстріл території регіону із ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора під Верхньокам'янським наші бійці вчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження та змусили відступити", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Глава ОВА наголосив, що противник відійшов ще на п'яти напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців.

"Росіяни продовжують знищувати населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено 7 ракет, проведено 7 артилерійських атак, одна танкова, використано міномети", – розповів Гайдай. 

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Він додав, що ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, завдавши ударів щонайменше по 6 населених пунктах.

Нагадаємо, за добу 28 липня росіяни вдарили по Луганщині чотирма ракетами, 13 разів застосували ствольну і реактивну артилерію та міномети. 

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