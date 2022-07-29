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Український спротив підпалив поля біля Маріуполя, - Андрющенко

Загасити пожежу росіянам буде проблематично.

Український спротив підпалив поля біля Маріуполя, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Під тимчасово окупованим Маріуполем горять поля. Таким чином український спротив не дає росіянам вкрасти українське зерно.

Про це повідомив радник міського голова Маріуполя Петро Андрющенко.

“Група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам”, - написав Андрющенко.

Він додав, що поля горять в бік Новоазовська-Донецька. 

Поруч знаходяться фортифікації, склади техники з БК та минні поля, відповідно загасити пожежу складно.

“Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна”, - підсумував Андрющенко. 

Нагадаємо, в Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

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