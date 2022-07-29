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Окупанти обстріляли ракетами Краматорськ, є загиблі і поранені

Інформація уточнюється.

Окупанти обстріляли ракетами Краматорськ, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні вранці російські військові вдарили ракетами по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Ракетний удар по житловому кварталу – таким видався ранок у Краматорську”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зазначається, що наразі відомо про одну загиблу людину та п’ятьох поранених. Два приватні будинки знищено вщент, ще 21 – пошкоджено. Ці цифри ще можуть змінитися.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Зараз залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь! Це – відповідальний вчинок”, – закликав Кириленко.

Нагадаємо, у Краматорську під завалами обстріляної 21 липня російськими військами школи виявили тіла трьох загиблих чоловіків. 

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