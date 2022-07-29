Дім, де живе посуд

Якісний посуд виконує не лише свої прямі обов'язки, але й торкається естетичної складової помешкання, слугує елементом стильового наповнення інтер'єру. Магазини, де продаються необхідні для кухні речі, перетворилися на своєрідні мистецькі майданчики чи навіть музеї, в яких панує дух мистецтва і гарного настрою – де можна насолодитися витонченими формами та придбати якісний красивий посуд.

Магазини посуду Лора

Бренд Лора існує на ринку вже впродовж тривалого часу і сформував про себе позитивне суспільне враження. Мережа охоплює понад два десятки магазинів, які розташовувалися в столиці, обласних центрах та великих містах нашої країни. З кожним роком географія магазинів Лора стає все ширшою. Основою успіху бренду насамперед можна вважати клієнтоорієнтованість та якість товару, що пропонується. Лора дорожить своєю репутацією, тому пропонує своїм клієнтам високий рівень сервісу та вироби від провідних, перевірених виробників.

Характерною ознакою магазинів є зручні світлі зали, де можна розгледіти найдрібніші деталі посуду, його структуру та особливості. Природне освітлення стелажів у світлу пору доби та якісне штучне у вечірні часи дозволяє оцінити справжню кольорову гаму товару, допомагаючи підібрати саме ті інтонації, які відповідають інтер'єру вашої кухні чи гостинної.

В магазинах Лора покупці мають змогу особисто торкатися та вибирати потрібний товар. Приємна музика, що лунає в залах створює домашню атмосферу, дозволяє уявити посуд, який сподобався, в аурі вашої оселі – неспішно і невимушено, а головне безпомилково відчути та обрати свою річ.

Асортимент продукції магазинів Лора

Мережа магазинів Лора запропонує вам набори кухонного та столового посуду, чайні та кавові сервізи на будь-який смак, модні келихи та стакани, різноманітні столові прилади, зручні таці й необхідне кухонне начиння.

Тут пропонують не лише набори, але й окремі товари у потрібній кількості. Посуд будь-якого призначення, виконаний у різних стилях, від класичного до сучасного, прикрасить як урочистий, так і затишний домашній обідній стіл. Витончені сервізи стануть чудовим подарунком до весіль, ювілеїв та днів народження.

Завдяки зручному сайту ви можете здійснювати покупку товарів не виходячи з дому онлайн. Навіть з міст, які поки що не охоплені мережею магазинів, ви маєте можливість зробити замовлення і отримати товар з доставкою по всій Україні.

Втім, ніщо не зрівняється з відвідуванням фірмових магазинів Лора, де ви зможете з користю та задоволенням провести цілий день.