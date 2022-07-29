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Закликаю визнати Росію державою-терористом, – Кулеба про обстріл РФ колонії в Оленівці

В колонії утримувалися українські полонені.

Закликаю визнати Росію державою-терористом, – Кулеба про обстріл РФ колонії в Оленівці
Фото: EPA/UPG

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликає суворо засудити черговий воєнний злочин Росії – обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області. А також та визнати РФ державою-терористом.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів суворо засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", – наголосив він.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

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