Закликаю визнати Росію державою-терористом, – Кулеба про обстріл РФ колонії в Оленівці

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба закликає суворо засудити черговий воєнний злочин Росії – обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області. А також та визнати РФ державою-терористом.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів суворо засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", – наголосив він.

Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.