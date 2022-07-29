Світ спостерігатиме за виконанням Росією домовленостей щодо експорту зерна і притягне РФ до відповідальності, – Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про те, що посли країн "Великої сімки" відвідали Одесу.

Цей візит продемонстрував те, що світ спостерігатиме і притягне Росію до відповідальності.

Про це посол США написала у Twitter.

"Виконання зернової угоди має ключове значення для контролю за стрімкими цінами та забезпеченням продовольством тих, хто покладається на український експорт. Росія має виконувати домовленості. G7 відвідали Одесу, показавши, що світ спостерігатиме – і притягне Росію до відповідальності", – зазначала вона.

Брінк додала, що Україна та США тісно співпрацюють, прокладаючи інші маршрути, зокрема сухопутні, для максимального збільшення експорту.

Нагадаємо, до кінця 2022 року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів. Наразі залишки зерна оцінюються в 10 млрд доларів.