Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
Токсична ситуація. Чому "Нафтогаз" допустив дефолт і скільки за це заплатять українці?
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
ГоловнаПолітика

Світ спостерігатиме за виконанням Росією домовленостей щодо експорту зерна і притягне РФ до відповідальності, – Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про те, що посли країн "Великої сімки" відвідали Одесу.

Світ спостерігатиме за виконанням Росією домовленостей щодо експорту зерна і притягне РФ до відповідальності, – Бріджит Брінк
Фото: Бріджит Брінк у Twitter

Цей візит продемонстрував те, що світ спостерігатиме і притягне Росію до відповідальності.

Про це посол США написала у Twitter.

"Виконання зернової угоди має ключове значення для контролю за стрімкими цінами та забезпеченням продовольством тих, хто покладається на український експорт. Росія має виконувати домовленості. G7 відвідали Одесу, показавши, що світ спостерігатиме – і притягне Росію до відповідальності", – зазначала вона.

Брінк додала, що Україна та США тісно співпрацюють, прокладаючи інші маршрути, зокрема сухопутні, для максимального збільшення експорту.

 

Нагадаємо, до кінця 2022 року Україна має експортувати зерна на 20 млрд доларів. Наразі залишки зерна оцінюються в 10 млрд доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також