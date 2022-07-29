Депутати створили слідчу комісію щодо кризи на енергетичному ринку

ТСК має відвітувати про свою роботу через пів року.

Верховна Рада проголосувала за Постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з попереднього розгляду питань щодо порушення законодавства, які призвели до кризових явищ на енергетичному ринку України напередодні та під час збройної агресії Російської Федерації.

Проголосували за постанову 268 парламентарів, передає кореспондент LB.ua.

Головою комісії став народний депутат фракції "Батьківщина", автор постанови та член профільного енергетичного комітету Олексій Кучеренко.

Основними завданнями ТСК визначено аналіз:

1) реалізації заходів, передбачених Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки»" 2 грудня 2019 року No 874/2019, та Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, ефективність, конкурентоспроможність», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року No 605-р;

2) виконання Плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. No 497-р;

3) формування рішень щодо забезпечення енергетичної стійкості України та їх впровадженням;

4) створення страхового запасу природного газу, а також підготовкою до опалювального сезону 2022 – 2023 років;

5) диверсифікацію джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, з визначеною умовою щодо постачання з одного джерела не більше 30% від загальних обсягів постачання;

6) розробку та щорічне затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України.

Звіт ТСК про виконану роботу мають заслухати на пленарному засіданні парламенту не пізніше шестимісячного строку з дня її утворення.

Нагадаємо, Німеччина планує надати Україні 26 млн євро для підтримки енергосистеми.