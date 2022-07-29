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Екс-посла України у Чехії призначено замміністра МЗС

Євген Перебийніс має багаторічний досвід роботи в МЗС.

Екс-посла України у Чехії призначено замміністра МЗС
Фото: Facebook/Yevhen Perebyinis

Новим заступником міністра закордонних справ став колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Євген Перебийніс працював у Чехії з 2017 року, 9 липня Володимир Зеленський звільнив його з посади. 

До цього Перебийніс 5 років був послом України в Латвії, а у 2008 році очолив посольство України у Швеції. В 2012 році Перебийніс став послом МЗС з особливих доручень, в 2013 був директором департаменту інфополітики МЗС і речником відомства.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України в п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Лівані.

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