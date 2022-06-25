Зеленський звільнив послів України у Грузії, Словаччині та ще трьох країнах

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Лівані.
Про це свідчать відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.
Зокрема, президент звільнив:
- посла в Грузії Ігоря Долгова;
- посла в Словаччині Юрія Мушку;
- посла в Португалії Інну Огнівець;
- посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;
- посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.
Також президент призначив Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії, а Валерія Євдокимова надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан.
Нагадаємо, що Зеленський призначив начальника Західного теруправління НГУ генерал-лейтенанта Олександра Набока заступником командувача Національної гвардії.