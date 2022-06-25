Зеленський звільнив послів України у Грузії, Словаччині та ще трьох країнах

Також президент призначив двох послів.

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України у п'яти країнах: Грузії, Словаччині, Португалії, Ісламській Республіці Іран та Лівані.

Про це свідчать відповідні укази, опубліковані на сайті Офісу президента.

Зокрема, президент звільнив:

посла в Грузії Ігоря Долгова;

посла в Словаччині Юрія Мушку;

посла в Португалії Інну Огнівець;

посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка;

посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

Також президент призначив Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Новій Зеландії, а Валерія Євдокимова надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Таджикистан.

Нагадаємо, що Зеленський призначив начальника Західного теруправління НГУ генерал-лейтенанта Олександра Набока заступником командувача Національної гвардії.