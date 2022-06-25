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Виконання Україною євроітеграційних вимог оцінюватимуть і Єврокомісія, і ключові держави-члени, – Клімкін

Колишній голова МЗС вважає, що держава не змінюватиме євроінтеграційну політику. 

Виконання Україною євроітеграційних вимог оцінюватимуть і Єврокомісія, і ключові держави-члени, – Клімкін
Фото: president.gov.ua

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна не змінить євроінтеграційну політику, щоб не втратити статус кандидата в члени ЄС. За виконанням всіх необхідних вимог пильнуватимуть і самі українці. 

Про це він розповів у програмі "Міжнародна п’ятниця" з Олександром Демченком на LB.live.

"Ніхто не піде, як кажуть, наліво або направо. Тут та історія не працює. Для людей цей кандидатський статус – це відчуття майбутного. 13-14 рік, памʼятаєте, у людей забрали відчуття майбутнього, і вони пішли на Майдан. Питання, скоріше, в іншому – як швидко ми будемо це робити, як повно ми будемо робити, щоб нам і Комісія, і ключові держави-члени сказали "класно", – зазначив він.

Україна пройде моніторинг і отримає висновки, але тільки після виконання ключових вимог ЄС.

"Ніяких сірих зон вже не буде, не буде ніяких місточків. Європейський Союз зрозумів, не тільки політики, але й люди, що насправді тільки рух вперед, тобто, назад шляху не буде. Але цей шлях і для нас буде дуже таким... Насправді, це трансформація країни. Полишаємо все пострадянське, що залишилось", – вважає Клімкін.

Повний випуск програми дивіться на каналі LB live або нижче.

Нагадаємо, серед вимог Європейського Союзу, після яких з Україною можуть почати перемовини щодо повноцінного членства, зокрема, імплементація антиолігархічного закону і антикорупційна політика. 

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