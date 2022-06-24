Головне за ніч. П’ятниця, 24 червня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що з 24 лютого по 24 червня російська армія втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військових. Учора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

Окупанти ведуть наступальні дії для утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області.

Детальніше про оперативну обстановку – у новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав, що Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу на п'ятий день повномасштабної війни Росії проти нас і надзвичайно швидко та повністю якісно надала відповіді на опитувальник, який отримала від Європейської комісії.

Президент подякував за згоду надати Україні статус кандидатки окремо кожній з 27 країн-членів ЄС, а також президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі і президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та додав, що український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми разом відбудовуватимемо нашу державу після цієї війни.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство у ЄС за спрощеною процедурою.

Пріоритетним завданням, за його словами, є стабілізація геополітичної ситуації.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ відбили атаку на Лисичанськ – ворог зазнав втрат і відійшов. У Сєвєродонецьку бої тривають, а Миколаївкою заволоділа окупаційна армія. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.

Уранці 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники будуть змушені відійти від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Відповідний наказ вони вже отримали.

"Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення. Саме зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях просто заради того, щоб там перебувати, немає сенсу. Тому що з кожним днем кількість загиблих на неукріплених територіях може рости", – пояснив він.

Захисники вийдуть із Сєвєродонецька на підготовлені позиції, і звідти вестимуть вогонь по окупантах.

Уночі 24 червня окупанти обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню.

За попередньою інформацією, вражено об'єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру.

На Дніпропетровщині ніч минула з повітряними тривогами і обстрілами.

"Ворог знову ударив по Криворізькому району з "Ураганів". Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Миколаївському напрямку ворог розвернув артилерійські підрозділи для вогневої підтримки дій своїх сил.

"Але задуми противника досить очевидні і отримують адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Росія використала проти Сумщини фосфорні снаряди, на Харківщині від обстрілів постраждали 10 людей. У Харкові вночі лунали вибухи.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Білий дім офіційно оголосив про виділення додаткових 450 млн доларів як оборонної підтримки України. На цю суму ЗСУ отримають озброєння й техніку, в тому числі системи HIMARS та боєприпаси.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства оборони США, пакет включає чотири високомобільні реактивні артилерійські системи (HIMARS), 36 тисяч патронів калібру 105 мм, 18 тактичних машин для буксирування артилерії калібру 155 мм, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів та інше обладнання і запасні частини.

"З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 8,7 мільярдів доларів на сферу безпеки", – йдеться у повідомленні.

Парламентська асамблея Ради Європи найбільш переконливим вважає сценарій, згідно з яким відповідальною за збиття рейсу MH17 малазійського Boeing-777 над Донбасом у 2014 році є Росія.

Про це йдеться в ухваленій резолюції. ПАРЄ повністю спростовує версії, згідно з якими рейс збили українські винищувачі СУ-25 або МіГ-29 або українська ракета “Бук”, яку випустили з підконтрольної українському уряду території. Асамблея знову закликала Росію співпрацювати з органами, які ведуть розслідування і надати, зокрема, достовірні дані про збиття літака. А також – офіційно вибачитися перед родичами жертв за біль і страждання, до яких призвела дезінформація.

Нагадаємо, суд щодо МН17 у Нідерландах закінчився на початку червня, вердикт очікують у листопаді або грудні 2022 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий у небі над окупованою проросійськими бойовиками частиною Донеччини 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули.

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