Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Документи про освіту інтегрують у Дію
Документи про освіту інтегрують у Дію
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Микола Бєлєсков: Росіяни бояться, це правда. Не мають сил, щоб робити кидки, і бояться їх робити
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
Окупанти почали війну на виснаження, – Маляр
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, - мер Яковлев
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ЗСУ знищили ще 100 окупантів, три танки і два безпілотники

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Учора ЗСУ знищили ще 100 окупантів, три танки і два безпілотники
Фото: Макс Требухов

З 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військових. Учора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 507 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 637 (+5) од,
  • артилерійських систем – 759 (+3) од,
  • РСЗВ – 241 (+1) од,
  • засобів ППО – 99 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 183 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
  • крилатих ракет – 137 (+0),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 60 (+0). 

Нагадаємо, через брак кадрів армія РФ наймає відставних пілотів, які працюють у ПВК Вагнера. Російські пілоти вимушені використовувати GPS-навігатори замість офіційного обладнання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також