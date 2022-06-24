Учора ЗСУ знищили ще 100 окупантів, три танки і два безпілотники

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

З 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військових. Учора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

особового складу близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 507 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 637 (+5) од,

артилерійських систем – 759 (+3) од,

РСЗВ – 241 (+1) од,

засобів ППО – 99 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 183 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилатих ракет – 137 (+0),

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5) од,

спеціальної техніки – 60 (+0).

Нагадаємо, через брак кадрів армія РФ наймає відставних пілотів, які працюють у ПВК Вагнера. Російські пілоти вимушені використовувати GPS-навігатори замість офіційного обладнання.