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ЗСУ подякували Австралії за першу партію бронетранспортерів M113AS4

Загалом Україна отримає 14 таких машин.

ЗСУ подякували Австралії за першу партію бронетранспортерів M113AS4
Фото: Гентштаб ЗСУ

Збройні сили України подякували владі Австралії за надання перших чотирьох з чотирнадцяти бронетранспортерів M113AS4.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook.

“Перші чотири бронетранспортери M113AS4, подаровані Україні, відправилися з бази Королівських повітряних сил Австралії Емберлі минулого тижня. Ці чотири машини, завантажені в український літак Ан-124, є першими з 14 M113AS4, наданих Австралією”, – йдеться у повідомленні.

Пакет військової допомоги Уряду Австралії складається з підтримки на суму понад 285 мільйонів австралійських доларів, включно із захищеними мобільними машинами Bushmaster, гаубицями M777, протитанковими засобами, безпілотними комплексами, боєприпасами, іншою зброєю, та особистим спорядженням.

Фото: Генштаб ЗСУ

Австарлійський прем'єр-міністр Ентоні Албаніз сказав, що остання партія військової допомоги є відповіддю на прямий запит Міністра оборони України щодо додаткових транспортних засобів і демонструє стійку відданість його країни народу України.

Фото: Генштаб ЗСУ

“Австралія, як і багато інших держав, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наша нація підтримує Україну з початку цього незаконного конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних засобів, таких як бронетранспортери, які відправились минулого тижня”, – зазначив він.

Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, бронетранспортер M113AS4, що протягом довгого часу використовується Силами оборони Австралії, призначений для транспортування піхотинців на полі бою.

Модель AS4, розроблена в Австралії, є модернізованим варіантом на основі високоефективної серії M113, яка дуже успішно служить австралійській армії та багатьом іншим силам з 1960-х років.

Нагадаємо, у Пентагоні уточнили, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні, вартістю 450 млн доларів.

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