На саміті НАТО у Мадриді США оголосять про кроки щодо зміцнення європейської безпеки, – Кірбі

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На саміті НАТО у Мадриді наступного тижня лідери держав альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо формування сил, щоб посилити оборону і потенціал стримування блоку.

Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, йдеться на сайті Пентагону.

“США оголосять про кроки щодо зміцнення європейської безпеки поряд із очікуваними великими новими контрибуціями з боку союзників”, – йдеться у повідомленні.

Кірбі зазначив, що вперше у саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.

“Це чітко дає зрозуміти, що “чи в Європі чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати та наші союзники та партнери захищатимуть принципи суверенітету та територіальної цілісності”, – підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня в Мадриді.