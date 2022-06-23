Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС, – виступ фон дер Ляєн у Європарламенті

Україна заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.

Про це йдеться у виступі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту у середу.

Вона додала, що з перших днів Майдану Україна мужньо чинила опір агресії Росії. “Вона пройшла через репресії та повстання. Пройшла територіальну анексію, тепер – відкриту війну. Це єдина країна, де людей розстрілювали через те, що вони загорталися в європейський прапор. Україна пройшла крізь вогонь та воду з однієї простої причини: її бажання приєднатися до Європейського союзу”, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європейська комісія відповіла на це бажання однозначно. “Позиція, яку ми представили минулого тижня, визнає прагнення України. Вона визнає величезний прогрес, якого українська демократія досягла після протестів на Майдані 2014 року. Наша думка ґрунтується на ретельній оцінці реальності на місцях. І ці дані говорять нам про те, що Україна заслуговує на європейську перспективу, а також статус кандидата з розумінням того, що країна проведе низку подальших важливих реформ”, – додала очільниця Єврокомісії.

Ukraine is going through hell for a simple reason: its desire to join the EU.



The @EU_Commission answered this desire explicitly.



Our opinion acknowledges the immense progress that 🇺🇦 democracy has achieved since the Maidan protests of 2014.

https://t.co/QFE1842N7W — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2022

За її словами, Україна ще до війни довела, що перебуває на правильному шляху. “За останні кілька років Україна реформувалася більше, ніж за останні десятиліття. Завдяки Угоді про асоціацію від 2016 року Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС”, – додала президентка ЄК.

“Але ми також знаємо, що попереду важлива робота. І я знаю, що народ України хоче продовжувати шлях модернізації, шлях демократії, шлях, який веде до Європи”, – підсумувала фон дер Ляєн.

All this progress has been achieved because the people of Ukraine have Europe in their hearts and minds.



There is important work ahead.



And I know that the people of Ukraine want to continue on the path of modernisation, of democracy, the path that leads to Europe. pic.twitter.com/lCB8v3B8kC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2022

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу.

22 червня стало відомо, що лідери Євросоюзу підпишуть рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидаток. Це має статися на саміті ЄС 23-24 червня.