Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
ГоловнаСвіт

Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС, – виступ фон дер Ляєн у Європарламенті

Народ України хоче продовжувати шлях модернізації, шлях демократії, шлях, який веде до Європи.

Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС, – виступ фон дер Ляєн у Європарламенті
Фото: EPA/UPG

Україна заслуговує на європейську перспективу, а також на статус кандидата з розумінням того, що країна буде проводити низку подальших важливих реформ.

Про це йдеться у виступі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту у середу.

Вона додала, що з перших днів Майдану Україна мужньо чинила опір агресії Росії. “Вона пройшла через репресії та повстання. Пройшла територіальну анексію, тепер – відкриту війну. Це єдина країна, де людей розстрілювали через те, що вони загорталися в європейський прапор. Україна пройшла крізь вогонь та воду з однієї простої причини: її бажання приєднатися до Європейського союзу”, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Європейська комісія відповіла на це бажання однозначно. “Позиція, яку ми представили минулого тижня, визнає прагнення України. Вона визнає величезний прогрес, якого українська демократія досягла після протестів на Майдані 2014 року. Наша думка ґрунтується на ретельній оцінці реальності на місцях. І ці дані говорять нам про те, що Україна заслуговує на європейську перспективу, а також статус кандидата з розумінням того, що країна проведе низку подальших важливих реформ”, – додала очільниця Єврокомісії.

За її словами, Україна ще до війни довела, що перебуває на правильному шляху. “За останні кілька років Україна реформувалася більше, ніж за останні десятиліття. Завдяки Угоді про асоціацію від 2016 року Україна вже запровадила близько 70% правил, норм та стандартів ЄС”, – додала президентка ЄК.

“Але ми також знаємо, що попереду важлива робота. І я знаю, що народ України хоче продовжувати шлях модернізації, шлях демократії, шлях, який веде до Європи”, – підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Євросоюзу.

Остаточне слово в присвоєнні цього статусу – за Європейською радою – вищим політичним органом ЄС. Він складається з глав держав та урядів усіх країн Союзу. 

22 червня стало відомо, що лідери Євросоюзу підпишуть рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидаток. Це має статися на саміті ЄС 23-24 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також