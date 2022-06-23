Парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду на чолі з Петковим

На думку Петкова, його відставці сприяв, зокрема, російський посол в Болгарії.

Парламент Болгарії оголосив вотум недовіри уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим.

Про це пише Укрінформ з посиланням на медіа.

За відставку кабінету міністрів проголосували 123 депутати з 239.

Опоненти Петкова звинуватили його в недостатніх зусиллях у боротьбі з інфляцією та активній підтримці Північної Македонії у її прагненні стати кандидатом на вступ до Євросоюзу.

Сам Петков звинувачує у всьому Росію і мафію, яка, за його словами, має великий вплив на політичну еліту країни.

Петков, який прийшов до влади пів року тому під гаслами боротьби з корупцією, доклав значних зусиль, аби після вторгнення РФ в Україну Болгарія зайняла жорстку позицію щодо Москви.

Серед осіб, котрі сприяли усуненню його уряду, Петков указав, зокрема, на російського посла в Болгарії, і звинуватив Росію, яка має вплив на законодавців з ультраправої партії “Відродження”.

Нагадаємо, вчора Президент Володимир Зеленський поговорив із Кирилом Петковим і подякував йому за підтримку України.