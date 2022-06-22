Білоруські солдати риють окопи біля кордонів із Україною, Польщею та Литвою

"Беларускі Гаюн" оприлюднив розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками.

Військові білоруських збройних сил риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою, повідомляє "Беларускі Гаюн".

Раніше в Білорусі оновили дислокації блокпостів на прикордонних теренах. Тепер оновлення торкнулися і споруд фортифікації.

Проєкт "Беларускі Гаюн" оприлюднив також розташування всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками:

д. Піддобрянка (Гомельський район, Гомельської обл.);

д. Підгалля (Єльський район, Гомельської обл.);

д. Глушковичі (Лільчицький район, Гомельська обл.);

між ц.р. Жидче та д. Хойно (Пінський район, Брестська обл.);

між д. Новики та г.п. Сопоцкін (Гродненський район, Гродненської обл.);

біля д. Одельськ та кордоном з польщею (Гродненський район, Гродненської обл.);

між д. Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської обл.).

Нагадаємо, нині в Міноборони України повідомили, що білоруські війська розміщують у прикордонних районах деревʼяні муляжі танків для створення видимості присутності. На території Білорусі залишаються і російські підрозділи та комплекси "Іскандер".