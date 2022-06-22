США відмовились прийняти спецрейс із РФ для вивезення російських дипломатів

США не дозволили приліт російського спецрейсу, яким мали забрати дипломатів, котрим було наказано покинути американську територію.

Про це пише російський "Інтерфакс" із посиланням на МЗС РФ.

Цим дипломатам Державний департамент раніше наказав покинути територію США до кінця червня.

Ще у 2021 році Штати передали до РФ список з 55 представників російської дипломатичної місії, які мали поїхати з країни у два етапи. 27 з них мали повернутись до РФ у січні, решта – до кінця червня.

Російські літаки в Штатах не можуть сідати через санкції, накладені за повномасштабне вторгнення в Україну.