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Сотні європейських інтелектуалів звернулися до європейських лідерів з проханням надати Україні статус кандидата в ЄС

"Україна це Європа. Майбутнє континенту зараз вирішується на її землях".

Сотні європейських інтелектуалів звернулися до європейських лідерів з проханням надати Україні статус кандидата в ЄС
Фото: president.gov.ua/

Сотні європейських інтелектуалів звернулися до європейських лідерів з проханням надати Україні статус кандидата в Європейський Союз.

Про це йдеться у відкритому листі, організації Stand With Ukraine.

Ініціатор листа, організація Stand With Ukraine, також запропонувала всім кандидатам до Національних зборів Франції та керівникам політичних партій підписати Хартію підтримки України.

"Україна це Європа. Майбутнє континенту зараз вирішується на її землях. Ціною крові, Україна захищає ідеали миру і принципи права, базові цінності Європейського Союзу. Настав час відкрити їй двері", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні лідери ЄС узгодили надання статусу кандидатів у члени для України і Молдови.

28 березня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Європейського Союзу. Підписання відбулося на тлі барикад та окопів, зведених у звʼязку з війною.

Після подачі заявки Україна отримала і оперативно заповнила опитувальник на тисячі сторінок. Попри те, що на початку йшлося про можливість приєднання України до ЄС за "спецпроцедурою", насправді про швидкий шлях до блоку не йдеться, і на цьому наголошували і президент, і голова МЗС. Держава має пройти всі кроки для того, щоб повноцінно відповідати вимогам ЄС до своїх членів, і статус кандидата – це один з етапів.

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