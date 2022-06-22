​Надання кандидатства у члени ЄС позитивно вплине на хід війни, – Клімкін

Без перемоги Україна не стане членом ЄС, тому Європа “буде вкладатися в історію нашої перемоги”.

Про це на брифінгу повідомив дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін, передає кореспондент LB.

"Рішення є (щодо надання статусу кандидата в члени ЄС, – ред.). Ми всі про це знаємо. Це рішення — як світлофор, що перемикається з “жовтого” на “зелене”. Рішення приймають не лише політики, а глави урядів. Зараз це рішення підтримує більшість громадян ЄС. І це основне. У процесі вступу нам треба буде тримати цей емоційний тонус громадян ЄС таким чином, щоб і ми ними стали. Це стратегічна задача… Наразі на саміті це буде формальною крапкою того, що вже відбулося. Це емоційне визнання європейців України частиною Європи, що вже сталося”, – заявив він.

Клімкін прогнозує, що надання кандидатства у члени ЄС змінить хід війни.

“Думаю, що це вплине однозначно позитивно на віру в себе. Та на 100% вплине на підтримку зі сторони наших партнерів. Це не значить, що одразу буде на 100 одиниць якоїсь зброї більше. Але, якщо нас розглядають частиною свого майбутнього, то у нашій перемозі не просто зацікавлені… Без перемоги Україна не стане членом ЄС. Якщо ЄС каже “так!”нам в сенсі кандидатства, то ЄС буде вкладатися в історію нашої перемоги”, — вважає він.

Позиції Данії, Нідерландів та Угорщини змінилися на користь України через те, що наразі ЄС має довести свою геополітичну міць.

“Було багато сумнівів з приводу того, чи наразі найкращий час для такого рішення? Сумнівалися, чи варто давати статус кандидатства саме під час війни. Чи не викличе це ескалацію… Всі ці речі звелися в одну точку. Тому для України важливо виправдати не стільки очікування від нас, а всередині країни. Оскільки Україна проходить унікальний шлях. Раніше ще не приймали (в ЄС – ред) таку велику країну з пострадянським минулим… В ЄС теж розуміють, що наш вступ буде абсолютно унікальним, не схожим на ті країни, які вже там є. Наш вступ буде першим у 21 столітті. Інші вступи відбувалося за лекалами 20 століття”, – наголосив він.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу підпишуть рекомендацію Єврокомісії щодо надання Україні та Молдові статусу країн-кандидаток на вступ до Європейського Союзу. Про це йдеться у підсумковому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилося видання Euractiv.