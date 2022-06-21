Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні Закон України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами".

Про це йдеться на сайті глави держави.

В Офісі Президента кажуть - конвенція має на меті "захист жінок від насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідацію насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинене також і щодо чоловіків і дітей (хлопців і дівчат). На сьогодні це найбільш всеосяжна міжнародна угода у цій сфері, що використовується як основа для дій багатьох країн у Європі та за її межами".

Ратифікація документа має посилити правовий захист постраждалих і забезпечити їм доступ до правосуддя, а також надати змогу захистити українських громадян, які постраждали від насильства не лише в Україні, а й за кордоном.

Згідно із законом, жодна ідеологія в Україні не визнається державою як обов’язкова та не підлягає впровадженню.

Нагадаємо, вчора народні депутати ратифікували Стамбульську конвенцію для отримання статусу кандидата в члени ЄС. "За" проголосували 259 обранців, "проти" – вісім. Проєкт закону вніс Президент.

Раніше Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій закликала парламент зняти з розгляду законопроєкт, оскільки він запроваджує поняття "гендер" як "ідеологічний концепт самоідентифікації людини".