Саме від уваги світу залежить, чим закінчиться війна Росії проти українців. РФ має необмежений доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство.

Саме через це Україна потребує союзників, наголосив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на фестивалі творчості "Каннські леви".

"Ви – найкращі креативники світу, завжди перебуваєте на вістрі подій", – звернувся він.

Зеленський висловив переконання, що учасники фестивалю, їхні кампанії та роботи, зроблять легенду з нашої боротьби за свободу. Це боротьба за свободу не тільки України, а й всього демократичного світу, усіх, хто й уявити не міг, які масштаби тиранії і цензуру існують в Росії.

"Зараз ви можете, просто застосовуючи ваші професійні якості, принести мир у Європу", – вважає глава держави.

Він закликав говорити про Україну: "Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має памʼятати, що Україна бʼється за свободу, і ця боротьба має завершитися перемогою якнайшвидше".

В підписі до відеозвернення в Телеграм президента також розміщено заклик долучатися до ініціативи U24. За місяць роботи цієї фандрайзингової платформи вдалося зібрати $ 51 330 630,97.

Міжнародний фестиваль творчості Cannes Lions – це фестиваль тих, хто працює в творчих комунікаціях, рекламі та суміжних галузях.