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Актор Бен Стіллер зустрівся із Зеленським

Метою візиту було показати солідарність із людьми, що змушені залишити Україну.

Американський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Стіллер написав у Твіттері.

“Для мене була честь зустрітися з Президентом Зеленським у Всесвітній день біженців, – зазначив він.

Метою візиту було показати солідарність з людьми, що змушені залишити Україну та інші країни, та привернути більше уваги до гуманітарної ситуації у світі, додав Стіллер.

Фото: twitter.com/BenStiller

Нагадаємо, напередодні Стіллер відвідав Львів, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями. 

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