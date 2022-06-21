У південному напрямку українські військові ліквідували 25 окупантів

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 25 окупантів.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку РФ:
- танк Т-62,
- самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит»,
- потужну станцію зв’язку,
- радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки,
- три склади боєприпасів.
“Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.