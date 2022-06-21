У південному напрямку українські військові ліквідували 25 окупантів

Також знищено танк Т-62 та самохідну реактивну установку розмінування РФ.

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 25 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку РФ:

танк Т-62,

самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит»,

потужну станцію зв’язку,

радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки,

три склади боєприпасів.

“Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.