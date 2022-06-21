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У південному напрямку українські військові ліквідували 25 окупантів

Також знищено танк Т-62 та самохідну реактивну установку розмінування РФ.

У південному напрямку українські військові ліквідували 25 окупантів
Фото: facebook/Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

У південному напрямку Збройні сили України ліквідували 25 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку РФ:

  • танк Т-62,
  • самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит»,
  • потужну станцію зв’язку,
  • радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки,
  • три склади боєприпасів.

“Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.

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