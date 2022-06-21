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У Запорізькій області коза допомогла окупантам отримати поранення від гранат, - ГУР Міноборони

Кількість травмованих загарбників не повідомляється.

У Запорізькій області коза допомогла окупантам отримати поранення від гранат, - ГУР Міноборони

У Запорізької області коза зірвала декілька “розтяжок” у приміщенні, де розташувались військові окупаційної армії. Через це декілька загарбників травмувались. 

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України. 

“В тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою “кругової охорони”, вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді “розтяжок”, - повідомили у розвідці.

Коза зайшла у приміщення з території одного з господарств і “знешкодила” декілька гранат. 

“Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - підсумували у ГУ розвідки. 

Нагадаємо, фермери тимчасово окупованого Мелітополя обробили отрутою черешню, яку в них крадуть російські загарбники. Вона викликала масове захворювання у російських мародерів.

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