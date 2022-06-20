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Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький

Про підозру Черновецький дізнався зі ЗМІ.

Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином, - Черновецький
Фото: segodnya.ua

Колишній мер Києва Леонід Черновецький вважає, що звинувачення в його бік стосовно закликів до зміни кордонів України є непорозумінням. 

Про це повідомив екс-мер Києва Леонід Черновецький.

“Я щиро люблю та підтримую Єдину, Цілісну, Незалежну та Європейську Україну. Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України – злочином!” - написав Черновецький.

Він додав, що поки не може нічого коментувати по суті, бо жодних повісток чи інших документів не отримував.

Раніше повідомлялось, що колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького підозрюють у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

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