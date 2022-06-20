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Всі полонені мусять бути звільнені, - Юлія “Тайра” Паєвська

Паєвська зазначила, що необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну полоненими.

Всі полонені мусять бути звільнені, - Юлія “Тайра” Паєвська

Необхідно добитись, щоб всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо наразі українці в полоні безправні як раби.

Про це повідомила парамедик Юлія “Тайра” Паєвська, яку звільнили з російського полону.

“Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль”, - написала Юлія Паєвська.

Вона зазначила, що наразі її вага близько 50 кг, вона занадто виснажена і виглядає жахливо.

Фото: Юлія "Тайра" Паєвська

“Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій”, - запевнила Тайра, і додала, що більше за все їй боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога. 

Нагадаємо, українського парамедика, волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося повернути з російського полону. Пізніше вона записала своє перше відео після повернення з полону окупантів.

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