Звільнили з російського полону волонтерку, парамедика Юлію Паєвську, - Зеленський

Українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську (Тайру) вдалося повернути з російського полону.
Про це у вечірньому відеозверненні нині повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні вже можу повідомити про це - вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома", - сказав глава держави.
Він наголосив, що "будемо працювати надалі, щоб забрали усіх".
Нагадаємо, волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів у Маріуполі. Також окупанти полонили і її водія Сергія.