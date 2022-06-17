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Звільнили з російського полону волонтерку, парамедика Юлію Паєвську, - Зеленський

"Будемо працювати надалі, щоб забрали усіх".

Звільнили з російського полону волонтерку, парамедика Юлію Паєвську, - Зеленський
Фото: скрин відео

Українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську (Тайру) вдалося повернути з російського полону.

Про це у вечірньому відеозверненні нині повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже можу повідомити про це - вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "будемо працювати надалі, щоб забрали усіх".

Нагадаємо, волонтерка та парамедик Юлія Паєвська 16 березня потрапила в полон окупантів у Маріуполі. Також  окупанти полонили і її водія Сергія.

Згодом російський телеканал виклав перше відео з Тайрою.

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