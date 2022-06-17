Українські десантники знищили дві БМП окупантів

Протитанкісти 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойових машини піхоти окупантів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Полювання” на рашистів та їх бронетехніку сьогодні було вдалим та, як завжди, феєричним!” - повідомили в Генштабі.

Уточнюється, що БМП росіян знищили з сучасного українського ПТРК “ Стугна-П".

Нагадаємо, українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.