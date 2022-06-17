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Кабмін призначив двох заступників для Свириденко і погодив кандидатури голів РДА на Київщині

Також звільнив з посади заступника глави МінТОТ.

Кабмін призначив двох заступників для Свириденко і погодив кандидатури голів РДА на Київщині
Фото: Пресслужба КМУ

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив декілька кадрових рішень для Міністерства економіки й МінТОТ, а також районних адміністрацій Київщини.

Подробиці оприлюднив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Було призначено двох заступників міністра економіки.

Ними стали Тетяна Бережна та Ігор Фоменко.

Також КМУ погодив призначення двох голів РДА Київщини:

  • Олексія Данчина - головою Вишгородської районної державної адміністрації;
  • Юрія Волкова - головою Фастівської районної державної адміністрації.

Кабмін звільнив з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавера Сейтхалілєва.

Нагадаємо, днями уряд погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

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