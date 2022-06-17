Кабмін призначив двох заступників для Свириденко і погодив кандидатури голів РДА на Київщині

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив декілька кадрових рішень для Міністерства економіки й МінТОТ, а також районних адміністрацій Київщини.
Подробиці оприлюднив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Було призначено двох заступників міністра економіки.
Ними стали Тетяна Бережна та Ігор Фоменко.
Також КМУ погодив призначення двох голів РДА Київщини:
- Олексія Данчина - головою Вишгородської районної державної адміністрації;
- Юрія Волкова - головою Фастівської районної державної адміністрації.
Кабмін звільнив з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Снавера Сейтхалілєва.
Нагадаємо, днями уряд погодив звільнення Сергія Осачука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.