Дорожники Київщини закликали водіїв об’їжджати переправу на Варшавській трасі

Транспортним засобам масою понад 10 тонн варто скористатись альтернативним маршрутом об'їзду тимчасової переправи через річку Ірпінь на трасі М-07 (Варшавській).

Про це повідомила Служба автомобільних доріг Київської області.

В Службі нагадали, що переправа через річку Ірпінь зроблена з дерева, тож великогабаритні авто, що рухаються переправою, можуть розірвати сполучення Києва з Гостомелем, Бучею та Бородянкою.

Водіям нагадали, що поблизу мосту встановлені відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, у Київській області відновили проїзд 22 мостами. В посиленому режимі тривають ремонтні роботи на ще двох мостах.