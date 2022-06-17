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Дорожники Київщини закликали водіїв об’їжджати переправу на Варшавській трасі

Заклик стосується водіїв важкого транспорту. 

Дорожники Київщини закликали водіїв об’їжджати переправу на Варшавській трасі
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Транспортним засобам масою понад 10 тонн варто скористатись альтернативним маршрутом об'їзду тимчасової переправи через річку Ірпінь на трасі М-07 (Варшавській).

Про це повідомила Служба автомобільних доріг Київської області.

В Службі нагадали, що переправа через річку Ірпінь зроблена з дерева, тож великогабаритні авто, що рухаються переправою, можуть розірвати сполучення Києва з Гостомелем, Бучею та Бородянкою.

Водіям нагадали, що поблизу мосту встановлені відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, у Київській області відновили проїзд 22 мостами. В посиленому режимі тривають ремонтні роботи на ще двох мостах.

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