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На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів

Військові РФ не звернули увагу на “недобрі знаки” у вигляді своєї спаленої техніки.

На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Українські військові мінують понтон, скріншот відео
Фото: Командування ССО ЗСУ у Facebook

Командування сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало відео, на якому зображено, як окупанти прокладають понтонний міст через річку у Луганській області. Незабаром переправу підривають українські військові.

Відео командування ССО виклало у Facebook.

“Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки”, – йдеться у повідомленні.

Командування ССО ЗСУ у Facebook
Командування ССО ЗСУ у Facebook

Командування додає, що невідомо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України мінували понтон.

“Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу”, – підсумували у ССО.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Україна вивела з Сєвєродонецька більшу частину своїх військ до руйнування окупантами мостів.

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