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На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Йдеться про майно 4 місцевих підприємств.

На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн
Фото: СБУ

За ініціативи СБУ на Харківщині заарештовано активи чотирьох місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіціарами яких є громадяни та юридичні особи країни-агресора. Вартість майна російських компаній оцінюється в 40 млн грн.

Про це повідомила СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі.

Два підприємства, що пов'язані між собою, здійснювали торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їхня материнська структура в РФ підтримує збройну агресію проти України.

Інші – займалися оптово-роздрібною торгівлею в Україні.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права компаній.

Наразі їх передають в управління АРМА

"СБУ продовжує досліджувати обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження", – додають у спецслужбі.

Раніше СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів.

Також СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії з АЗС в різних регіонах України, яка закуповувала сировину в Росії.

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